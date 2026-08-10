Hôm nay, 07:30
Austin FC II
Sporting Kansas (R)
Hôm nay, 08:00
Austin FC
Puebla
Hôm nay, 08:15
America de Cali
Atl. Nacional
Hôm nay, 09:00
San Diego FC
Club Tijuana
Hôm nay, 09:15
Club America
Portland Timbers
Hôm nay, 10:00
Central Coast Football
Auckland City
Hôm nay, 15:00
Hong Da
Diversity Veterans
Hôm nay, 17:00
Hongyan Village II
Halftime Brothers
Hôm nay, 18:30
Shanghai Port U20
Hubei Istar U20
Hôm nay, 19:00
Tuanpo Village
Jingchi Team
Hôm nay, 19:30
Polissya Zhytomyr
Metalist 1925
Hôm nay, 20:00
MIKA Ashtarak
Pyunik B
Hôm nay, 20:00
Andranik
Shirak Gjumri B
Hôm nay, 21:00
FC Gomel B
Shakhtyor Soligorsk
Hôm nay, 21:30
FK Minsk B
Ostrowitz
Hôm nay, 22:00
FC Karpaty Lviv
LNZ Cherkasy
Hôm nay, 22:00
Urartu II
FC Noah B
Hôm nay, 22:00
FK Orsha
FC Molodechno
Hôm nay, 22:00
Smorgon FC
BATE-2 Borisov
Hôm nay, 22:30
FC Botosani
Corvinul Hunedoara
Hôm nay, 22:45
Transinvest
FK Panevezys
Hôm nay, 23:00
Botev Vratsa
Slavia Sofia
Hôm nay, 23:00
NS Mura
NK Radomlje
Hôm nay, 23:30
Fakel
Terek Grozny
Hôm nay, 23:30
Rigas FS
Grobina
Ngày mai, 00:00
Silkeborg
Odense BK
Ngày mai, 00:00
IK Sirius FK
Brommapojkarna
Ngày mai, 00:00
Vasteras SK FK
Djurgardens
Hôm nay, 08:00
Matagalpa FC
Managua FC
Hôm nay, 08:00
Lan Yue
Zhuiqiu Person

GIẢI ĐẤU CHÍNH

UEFA CL UEFA CL
10
UEFA EL UEFA EL
13
UEFA ECL UEFA ECL
30
POR D1 POR D1
1
RUS PR RUS PR
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
426
UEFA Champions League UEFA Champions League
10
UEFA Europa League UEFA Europa League
13
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
30
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
1
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
K League 1 K League 1
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
4
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
1
AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite
4
AFC Champions League 2 AFC Champions League 2
2
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
3
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH CÚP LIÊN ĐOÀN ANH
1
AFC Challenge League AFC Challenge League
7
ARFC ARFC
2
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
2
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
5
Australian cloth Australian cloth
1
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
3
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
8
Brazilian Paulista Women League Brazilian Paulista Women League
4
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
2
Canadian Championship Canadian Championship
1
Capital NPL 1 Capital NPL 1
1
Central American Cup Central American Cup
8
Chilean Women Division 1 Chilean Women Division 1
2
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
4
CONCACAF U20 CONCACAF U20
1
Copa Argentina Copa Argentina
1
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
2
Copa Rio Copa Rio
4
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
8
Cúp Estonian Cúp Estonian
4
Cúp Nga Cúp Nga
19
Cúp Romania Cúp Romania
6
Cúp Séc Cúp Séc
2
Czech U19 League Czech U19 League
2
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English Northern Premier League English Northern Premier League
5
English Southern Football League English Southern Football League
2
Faroe Islands Premier League Faroe Islands Premier League
1
Finnish Women Ykkonen Finnish Women Ykkonen
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
3
German Regionalliga German Regionalliga
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
3
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
19
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
2
Greek Cup Greek Cup
1
Greek Super Cup Greek Super Cup
1
Guizhou Ziyun \"Wufeng Cup\" Football Tournament Guizhou Ziyun \"Wufeng Cup\" Football Tournament
9
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
2
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
2
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
2
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
2
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
3
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
7
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
2
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
3
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
3
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
1
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
1
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
1
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
5
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
5
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
2
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
6
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
1
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
3
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
1
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
1
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
1
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
League Cup League Cup
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MLS Next Pro MLS Next Pro
4
Mozambique Championship Mozambique Championship
1
Na Uy U19 Na Uy U19
1
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
2
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
1
Ngoại hạng Nữ Belarus Ngoại hạng Nữ Belarus
1
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
2
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
2
Nữ USA Nữ USA
2
OFC Champions League OFC Champions League
6
Poland Women\'s Ekstraliga Poland Women\'s Ekstraliga
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RUS D3B RUS D3B
1
Scottish Bells Challenge Cup Scottish Bells Challenge Cup
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Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
8
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
5
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
3
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
9
UEFA Super Cup UEFA Super Cup
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Uruguay Segunda Uruguay Segunda
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USL Cup USL Cup
4
USL League One USL League One
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
4
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
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VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
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VĐQG Chile VĐQG Chile
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
5
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
1
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
4
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
2
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
2
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
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VĐQG Latvia VĐQG Latvia
2
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
2
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
2
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
1
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
5
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
2
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
3
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
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VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
2
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
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Flamengo RJ

VS

Vitória BA

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2 - 0
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2 - 1
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1 - 2
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2 - 0
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2 - 1
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1 - 2
Flag
TAGE
VĐQG Venezuela
05:30 - 10/08

Deportivo Metropolitano

VS

U.C.V FC

Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 4
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 4
Flag Flag
0 - 1
Flag
VĐQG Nicaragua
06:00 - 10/08

San Marcos FC

VS

UNAN Managua

Flag
3 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Guatemala
06:00 - 10/08

Municipal

VS

Coban Imperial

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Nữ USA
06:00 - 10/08

Nữ Chicago Red Stars

VS

Nữ Bay FC

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
CONCACAF U20
06:00 - 10/08

USA U20

VS

Mexico U20

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Colombia
06:10 - 10/08

CD Jaguares

VS

Once Caldas

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag
ALAN
VĐQG Argentina
06:15 - 10/08

Argentinos Juniors

VS

Racing Club

Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
LOGAN
VĐQG Panama
06:15 - 10/08

Sporting Miguelito

VS

Alianza FC (PAN)

Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Honduras
06:15 - 10/08

CD Motagua

VS

Estrella Roja

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
VĐQG Bolivia
06:30 - 10/08

Oriente Petrolero

VS

UD Vinto

Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Hạng Nhất El Salvador
06:30 - 10/08

CD FAS

VS

Atletico Balboa

Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
League Cup
06:40 - 10/08

Cruz Azul

VS

New York City

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
XMEN
League Cup
06:40 - 10/08

Philadelphia Union

VS

Necaxa

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HIRO
League Cup
07:00 - 10/08

Chicago Fire

VS

Santos Laguna

Flag
2 - 2
Flag
Flag
2 - 2
Flag
TOM
League Cup
07:00 - 10/08

Nashville SC

VS

Atl. San Luis

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
ASTRA
VĐQG Chile
07:00 - 10/08

Universidad de Chile

VS

Palestino

Flag
1 - 2
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0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Ecuador
07:00 - 10/08

Guayaquil City

VS

Sport Emelec

Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
VĐQG Costa Rica
07:00 - 10/08

CS Herediano

VS

LD Alajuelense

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
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OFC Champions League
07:00 - 10/08

Association Sportive Venus

VS

AS Tiga Sport

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Xem thêm
Chile Liga Nacional Basketball
06:00 - 10/08

Universidad Catolica

VS

Universidad Concepcion

Women National Basketball Association
06:00 - 10/08

Nữ Los Angeles Sparks

VS

Nữ Golden State

TOMMY
Chile Liga Nacional Basketball
06:30 - 10/08

Puente Alto

VS

CD Espanol Talca LNB2

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 10/08

Baamon cattle Herder

VS

Aguada Santeros

Future Stars Game
09:00 - 10/08

Honey Badgers

VS

Australia Select

Future Stars Game
12:00 - 10/08

USA Select Team

VS

England UK50 Elite

Philippines MPBL
14:00 - 10/08

Paranaque Patriots

VS

Binan Tatak Gel

STEP
Future Stars Game
15:00 - 10/08

Trung Quốc U18 B

VS

Probasketlab U18 Elite

Philippines MPBL
16:00 - 10/08

Marikina Shoemasters

VS

Mindoro Tamaraws

ALAN
Europe U16 Championship Division B
16:00 - 10/08

Estonia U16

VS

Áo U16

Future Stars Game
18:00 - 10/08

Shanghai Lining

VS

Pallacanestro Varese U18

Philippines MPBL
18:00 - 10/08

Manila Batang Quiapo

VS

San Juan Knights

TOMMY
Europe U16 Championship Division B
18:30 - 10/08

Thụy Điển U16

VS

Bulgaria U16

Europe U16 Championship Division B
21:00 - 10/08

Ukraine U16

VS

Croatia U16

Europe U16 Championship Division B
23:30 - 10/08

Na Uy U16

VS

Phần Lan U16

FIBA U16 Women's European Championship Division B
00:00 - 11/08

Nữ Slovakia U16

VS

Nữ Azerbaijan U16

Europe U16 Championship Division B
02:00 - 11/08

Slovakia U16

VS

Hà Lan U16

Women National Basketball Association
07:00 - 11/08

Nữ Atlanta Dream

VS

Nữ Toronto Tempo

TOMMY
Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 11/08

Puerto Montt

VS

Osorno

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 11/08

El Calor de Cancún

VS

Mineros de Zacatecas

ALAN
Xem thêm
WTA Toronto, Canada Women Singles
06:05 - 10/08

Leylah Fernandez

VS

Naomi Osaka

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leylah Fernandez
-
-
-
-
-
Naomi Osaka
-
-
-
-
-
WTA Toronto, Canada Women Singles
07:10 - 10/08

Alexandra Eala

VS

Belinda Bencic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexandra Eala
-
-
-
-
-
Belinda Bencic
-
-
-
-
-
LUCAS
ATP Montreal, Canada Men Singles
07:10 - 10/08

Botic van de Zandschulp

VS

Jakub Mensik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Botic van de Zandschulp
-
-
-
-
-
Jakub Mensik
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 10/08

Riku Higashi

VS

Taketo Takamisawa

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Riku Higashi
-
-
-
-
-
Taketo Takamisawa
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
09:30 - 10/08

Kotaro Mochizuki

VS

Kenta Kawada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kotaro Mochizuki
-
-
-
-
-
Kenta Kawada
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
10:00 - 10/08

Taichi Wakamatsu

VS

Yuki Karatsu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Taichi Wakamatsu
-
-
-
-
-
Yuki Karatsu
-
-
-
-
-
Xem thêm
Xem thêm
Pan-American Cup
07:00 - 10/08

Cuba

VS

Dominican Republic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
-
-
-
-
-
Dominican Republic
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
09:00 - 10/08

Mexico

VS

Curacao

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico
-
-
-
-
-
Curacao
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
01:00 - 11/08

Nữ Hàn Quốc U17

VS

Nữ CH Dominican U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc U17
-
-
-
-
-
Nữ CH Dominican U17
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
01:00 - 11/08

Nữ USA U17

VS

Nữ Thái Lan U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA U17
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan U17
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
03:00 - 11/08

Trinidad & Tobago

VS

Costa Rica

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trinidad & Tobago
-
-
-
-
-
Costa Rica
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
04:00 - 11/08

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U17

VS

Nữ CH Séc U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U17
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc U17
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
04:00 - 11/08

Nữ Brazil U17

VS

Nữ Tây Ban Nha U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil U17
-
-
-
-
-
Nữ Tây Ban Nha U17
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
05:00 - 11/08

Cuba

VS

Curacao

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
-
-
-
-
-
Curacao
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
05:00 - 11/08

Canada

VS

Puerto Rico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada
-
-
-
-
-
Puerto Rico
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
07:00 - 11/08

Nữ Trung Quốc U17

VS

Nữ Mexico U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc U17
-
-
-
-
-
Nữ Mexico U17
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
07:00 - 11/08

Nữ Italy U17

VS

Nữ Puerto Rico U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy U17
-
-
-
-
-
Nữ Puerto Rico U17
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
09:00 - 11/08

Mexico

VS

Guatemala

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico
-
-
-
-
-
Guatemala
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
01:00 - 12/08

Nữ Hàn Quốc U17

VS

Nữ Algeria U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc U17
-
-
-
-
-
Nữ Algeria U17
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
01:00 - 12/08

Nữ Ba Lan U17

VS

Nữ Tây Ban Nha U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ba Lan U17
-
-
-
-
-
Nữ Tây Ban Nha U17
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
03:00 - 12/08

Guatemala

VS

Curacao

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guatemala
-
-
-
-
-
Curacao
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
03:00 - 12/08

Costa Rica

VS

Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Costa Rica
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
04:00 - 12/08

Nữ Mexico U17

VS

Nữ Tunisia U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mexico U17
-
-
-
-
-
Nữ Tunisia U17
-
-
-
-
-
World Championship U17 Women
04:00 - 12/08

Nữ Ai Cập U17

VS

Nữ Thái Lan U17

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ai Cập U17
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan U17
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
05:00 - 12/08

USA

VS

Puerto Rico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Pan-American Cup
07:00 - 12/08

Mexico

VS

Dominican Republic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico
-
-
-
-
-
Dominican Republic
-
-
-
-
-
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BetBoom Storm Season 4
06:15 - 10/08

Galorys

VS

Keyd Stars

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

Tại Xoilac TV, bạn có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh sắc nét. XoilacTV luôn cập nhật link xem mới nhất mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào.

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Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac86, Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

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⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
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Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

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Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

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Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

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  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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